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سباق التسلح الجزائري المغربي – الجزء الثاني

الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

أرغام استثنائية وميزانيات ضخمة اعلنتها كل من الجزائر والمغرب لتمويل وزارة الدفاع والجيش وشراء المعدات التسابق من أجل الظفر بأكبر الصفقات.

العالم – المغاربية

فقد زاد المغرب ميزانيته العسكرية العام المقبل لتبلغ سبعة عشر مليار دولار كما ضاعفت الجزائر ميزانيتها العسكرية لتصل الى أكثر من اثنين وعشرين مليار دولار.

ويأتي هذا الرفع من الانفاق على التسلح ضمن استراتيجيات جزائرية تغيير مصادر اسلحتها بالانفتاح على الصين ودول أخرى مثل تركية وإيران. كما يأتي في سياق توتر جديد مع الجارة الرباط. فألى أين يمضي سباق التسلح بين البلدين الجارين؟ وماذا عن تبعاته؟

برنامج "المغاربية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت بتقديم الاعلامية الزميلة فرح عطوي ناقش سباق المغرب والجزائر في التسلح.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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