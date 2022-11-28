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حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية
الإثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت 11 فلسطينيا، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

العالم-فلسطين

وذكرت مصادر محلية أن الاعتقالات تركزت في محافظات بيت لحم (جنوب الضفة)، وطوباس وقلقيلية (شمال)، والقدس المحتلة.

وعادة ما ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقالاته بمداهمات ليلية لمنازل الفلسطينيين، وينقلهم إلى مراكز توقيف في الأراضي المحتلة، قبل نقلهم إلى أقبية التحقيق أو السجون.

وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نحو أربعة آلاف و760 أسيرًا، من بينهم 33 أسيرة، وقرابة 160 قاصرًا، و820 معتقلًا إداريًا، بينهم ثلاث أسيرات وأربعة أطفال، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

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حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

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