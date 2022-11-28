أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين28 نوفمبر 2022

جمهوري اسلامي ..

بيوم بحرية الجيش .. إستعراض لقطع بحرية الجيش بمراسم حضرها رئيس الجمهورية بميناء جاسك

كيهان ..

مباريات كأس العالم لكرة القدم .. ساحة إستعراض لمدى كراهية شعوب العالم "لإسرائيل"

شرق..

توطيد علاقات الجيرة بالمنطقة .. زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي الجديد لإيران

قدس..

أربعة ملفّات إقليمية مهمة على طاولة النقاش.. آراء خبراء حول زيارة رئيس الوزراء العراقي لطهران

سياست روز..

إحتجاجات شعبية في البحرين تنديدا بجرائم التعذيب التي يرتكبها النظام الخليفي

رويش ملت ..

إنتاج يورانيوم مخصب بدرجة 60% موقف إيران قوي مقابل قرار مجلس الحكام

جوان..

قصف مدفعي تركي مكثف لمناطق بشمال سوريا إستعدادا لشن هجوم بري واسع

اطلاعات..

محاولات أمريكية روسية للحيلولة دون شن تركيا هجوما بريا جديدا على سوريا

افكار ..

رئيس مجلس الشورى .. قوات التعبئة العمود الفقري في الدفاع عن الثورة الإسلامية

ايران ..

إتفاق غازي بين طهران وموسكو يحيي مشروع صادرات الغاز لباكستان مرة أخرى

ارمان امروز..

شقيق الشهيد أبو مهدي المهندس يرفع شكوى قضائية ضد ترامب وبومبيو

مردم سالاري ..

شروخ عميقة بتل أبيب .. ردود فعل سياسية حادة على إئتلاف نتنياهو_ بن غفير

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

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جوان...

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( غضب اوروبي للإستغلالية الأمريكية للأزمة الأوكرانية ) ..الحرب الاوكرانية دخلت شهرها العاشر في الوقت الذي باتت المزيد من الخلافات تطفو على السطح بين اوروبا وامريكاحول اتداعيات والتبعات الاقتصادية الناجمة عنها .

إن الأصوات بدأت ترتفع في أوروبا متهمة أمريكا بإستغلال الأزمة الأوكرانية لبيع الغاز بأسعار باهضة لأوروبا.

وحملت تصريحات العديد من كبار المسؤولية الاوروبيين انتقاداتن صريحة لامريكا في هذا السياق , فمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل قال ان امريكا تبيع غازها المسال لاوروبا باربعة اضعاف سعره في الاسواق العالمية مستغلة ازمة نقص الوقود باوروبا والناجمة عن العقوبات المفروضة على روسيا .

الرئيس الفرنسي ماكرون قال ايضا ان هذا الموقف الامريكي لاينسجم مع روح التحالف. كما وجه وزير الاقتصاد الالماني انتقادات مماثلة لادارة بايدن . ان هذا الانتقادات الاوروبية تزيح الستار بحد ذاتها عن جانب من النوايا المصلحية الامريكية من وراء دفع الامور باتجاه استمرار وتصعيد الحرب الاوكرانية .

خراسان ..

حمل مقال لصحيفة خراسان حول الازمة التايوانية عنوانا يتساءل (هل ستعود تايبه لأحضان بكين ؟) جاء فيه ..استقالت الرئيسة التايوانية " تساي انغ ون" من زعامة الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم بعد هزيمته الكبرى في الانتخابات , لكنها اكدت عزمها على البقاء في منصبها الرئاسي .

إن فوز الحزب القومي الصيني " الكومينتاغ " المؤيد لتوطيد العلاقات مع الصين أثار مخاوف دعاة الإستقلال بتايبه والقوى الغربية .

ففوز الكومينتانغ بالانتخابات البرلمانية قد يعبد الطريق امامه للفوز بالانتخابات الرئاسية ايضا في 2024 وعندها سيكون بمقدوره ايجاد تغييرات سياسية لصالح التقارب مع الصين وربما لما هو اكثر من تقارب ايضا .

مردم سالاري ..

في الشأن الباكستاني كتبت صحيفة مردم سالاري في مقالها (المعارضة وأداة الضغط الجديدة ضد الحكومة ) .. اعلن زعيم حركة الانصاف الباكستانية رئيس الوزراء المقال عمران خان عن سحب كل مندوبي الحركة من المجالس المحلية والبرلمان لتجنب ما وصفه بجرائم الفساد المالي المستشري في مؤسسات السلطة .

عمران خان إتهم الحكومة الباكستانية برئاسة شهباز شريف لتصعيد الضغوط عليها من أجل دفع الأمور نحو إجراء إنتخابات مبكرة.

انتخابات يراهن خان عليها للعودة للسلطة , وبذلك اضاف اتهام جديد لحكومة اسلام اتهامه المعروف لكبار المسؤولين بالتواطؤ مع امريكا لعزله من منصبه . ان اتهامات الفساد تستقطب اهتماما اكبر من قبل الشارع في ظل تفاقم الفقر المدقع بباكستان.

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها ( وصفات الناتو )..الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ اكد ضرورة مواصلة الدعم العسكرى الغربي لاوكرانيا وعلى اعتبار ان هذا الدعم سيقنع روسيا بضرورة الجلوس الى طاولة المفاوضات .

الا ان الذي يحدث في الواقع هو..أن إستمرار الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا لايدفع بالرئيس الأوكراني نحو المفاوضات قدرما يدفعه أكثر نحو خيار الحرب.

كما ان الدعم التسليحي الغربي قد يدفع روسيا بدورها لتوسيع دائرة عملياتها العسكرية باوكرانيا وبالتالي ابتعاد الطرفين عن الخيار التفاوضي. هذا الى جانب ان ستولتنبرغ تحث عن ارسال في الوقت الذي يؤكدة فيه العديد من المراقبين ان الناتو بدأ يعاني من تناقص خكير في مخزوناته من الذخيرة والعتاد الحربي في مخازنه بسبب الازمة الاوكرانية.

جمهوري اسلامي..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في تقريرها ( تحذيرات فلسطينية من تشكيل حكومة صهيونية أكثر تطرفا )..بعثت السلطة الفلسطينية رسائل عاجلة للقوى والاوساط الدولية بشأن خطر تشكيل حكومة صهيونية جديدة تعكس المؤشرات بانها ستكون اكثر تطرفا وعدوانية من كل الحكومات التي سبقتها. وحسب دوائر فلسطينية ..

يعتبر تسلم تيارات يمينية صهيونية متطرفة حقائب الأمن الداخلي والإستيطان بالضفة والنقب تصعيدا خطيرا للتهديدات الصهيونية فوجود ارهابي مثل ايتمار بن غفير كوزير للامن الداخلي يعني تصعيد القمع الصهيوني الوحشي ضد الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية بشكل كبير وهذا ما تؤكده مواقف وتصريحات بن غفير نفسه الذي اشهر السلاح بوجه المواطنين الفلسطينيين خلال تزعمه اقتحام للمستوطنين للمسجد الاقصى قبل اشهر. بن غفير هذا يرفض اي وجود فلسطيني ويعتبر الفلسطيني الجيد هم الفلسطيني الميت , لكنه سيشرف على الامن بالضفة ويمكن تصور ما الذي سيحدث بعدها .