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ميقاتي ينتظر القرار الاميركي للقبول بهبة الفيول الايراني

ميقاتي ينتظر القرار الاميركي للقبول بهبة الفيول الايراني
الإثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

ينتظر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي القرار الاميركي للقبول بهبة الفيول الايراني لتامين الكهرباء في لبنان.

العالم _ لبنان

وقال ميقاتي في حديث تلفزيوني انه سأل الاميركيين عن موضوع هبة الفيول الإيراني لكنه لم يلقَ بعد أيَّ جواب رسمي ولا يقبل بتعريض لبنان لأيّ عقوبات مهما كانت، وفق قوله.

وزار وفد فني طهران قبل شهرين واطلع الوفد على مواصفات الفيول الذي يحتاجه لبنان والكميات التي ستكون متاحة له، في خطوة رسمية، تُبقي الأعين مفتوحة على العقوبات الأميركية، التي يسعى الجانب اللبناني لتجنّبها من بوابة وضع الفيول الإيراني في خانة الهبة.

واعلن في وقته وزير الطاقة وليد فياض ان الهبة الإيرانية ليست مشروطة، وقد أطلعنا ميقاتي على ان وفد اللجنة الفنية الذي سيقوم بزيارة إيران للاطلاع على مواصفات الفيول الذي نحتاجه والكميات التي ستكون متاحة لنا، كما أطلعناه على ما نقوم به لجهة البحث عن مصادر أخرى للفيول.

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ميقاتي ينتظر القرار الاميركي للقبول بهبة الفيول الايراني