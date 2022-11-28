حماس: الحصار الصهيوني لغزة وصمة عار على جبين العالم

العالم-فلسطين

وأكد الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، خلال مؤتمر صحفي حول الحصار، اليوم الاثنين، أن “الشعب الفلسطيني لن يقبل باستمرار الحصار”، معتبرًا أن استمراره شكل من أشكال العدوان على الفلسطينيين، وتهديد لحياة مليوني ونصف المليون فلسطيني.

وحمّل الاحتلال نتائج الحصار والعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى “أوسع حالة تضامن عالمي من مختلف المستويات مع الفلسطينيين وإنصافهم في تحقيق مصيرهم”.

ودعا القانوع، المجتمع الدولي وكل أحرار العالم إلى مضاعفة جهدهم والقيام بمسؤولياتهم وواجباتهم للضغط على الاحتلال ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني، أوضاعا اقتصادية ومعيشية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 16 عاما.