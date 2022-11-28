الشيخ حسن البغدادي.. لحوار جدي واتفاق على رئيس مناسب

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وقال الشيخ البغدادي: "على المسؤولين أن يستفيدوا من هذه الفرصة ليفرضوا شروطهم ويذهبوا إلى حوار جدي وحقيقي للتوصل إلى اتفاق على رئيس مناسب لمكانتهم، فلا يجوز أن يبقى هذا الموقع شاغرا، ما يزيد من هموم اللبنانيين وتراجع أوضاعهم الإقتصادية ومعاقبتهم على ما حققوه من إنجازات عجزت عنها دول كثيرة".

وختم: "علينا أن نستفيد من فرصة ضعف النفوذ الأميركي والتخبط الإسرائيلي وانشغالهم في حروب ومشاكل تصب في مصلحة محور المقاومة الذي قطع شوطا كبيرا على طريق االانتصار والتحرر من الكيد الأجنبي وهيمنته على بلادنا وثرواتنا، الذي يظهر بوضوح مع الجمهورية الإسلامية التي قطعت أيدي الأجنبي عن ثرواتها وباتت تتحكم بشكل كامل بقرارها السيادي وكل محاولات الشغب ذهبت سدى أمام حكمة القيادة وشجاعتها ووقوف الشعب والتزامه توجهات القيادة".