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برلمان تهميش الشعب البحريني 

الإثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

تشکیل المجلس النیابي في البحرين على اسس غير سوية في العمل البرلماني، عمّق القناعة الشعبية بعدم الجدوى من مجلس كهذا. فالكتلة الشعبية الناخبة تتقلص من دورة انتخابية الى اخرى.

خاص بالعالم

كما القى النظام البحريني العمل السياسي واصبحت شريحة شعبية واسعة على الهامش، وفي حين ان شبكة المراسيم والقوانين الملكية جعلت من المجلس النيابي غير ذي فعالية.

والنظام البحريني يعتبرالمجلس اداة من اداواته، ولذلك يحرص دائماً ان تكون الانتخابات النيابية مهندسة بعناية، مبعدة الشعب عن المشاركة فيها وفق آلية يبتدعها النظام لتهميش الشعب في سياق محاولاته لكسر شوكة دعاة التغييرين.

حول هذا الموضوع يستضيف برنامج "حديث البحرين" من العاصمة اللبنانية بيروت، عضو المجلس الاسلامي العلمائي في البحرين فضيلة الشيخ حسن العصفور.

ومن العاصمة البريطانية لندن، الناشط السياسي البحريني جعفر الحسابي.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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