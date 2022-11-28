برلمان تهميش الشعب البحريني 

خاص بالعالم

كما القى النظام البحريني العمل السياسي واصبحت شريحة شعبية واسعة على الهامش، وفي حين ان شبكة المراسيم والقوانين الملكية جعلت من المجلس النيابي غير ذي فعالية.

والنظام البحريني يعتبرالمجلس اداة من اداواته، ولذلك يحرص دائماً ان تكون الانتخابات النيابية مهندسة بعناية، مبعدة الشعب عن المشاركة فيها وفق آلية يبتدعها النظام لتهميش الشعب في سياق محاولاته لكسر شوكة دعاة التغييرين.

حول هذا الموضوع يستضيف برنامج "حديث البحرين" من العاصمة اللبنانية بيروت، عضو المجلس الاسلامي العلمائي في البحرين فضيلة الشيخ حسن العصفور.

ومن العاصمة البريطانية لندن، الناشط السياسي البحريني جعفر الحسابي.

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