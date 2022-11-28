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عز الدين: يجب اختيار رئيس لبناني شجاع يملك قراره الوطني المستقل

عز الدين: يجب اختيار رئيس لبناني شجاع يملك قراره الوطني المستقل
الإثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أنه "حتى هذه اللحظة لم يحصل تفاهماً بين أغلب القوى السياسية على اسم رئيس للجمهورية، ولذلك نحن عندما اخترنا التصويت بالورقة البيضاء، فهذا يعني أننا ندرك تماماً واقع هذا البلد وطبيعة تركيبته سواء على المستوى الاجتماعي أو على المستوى السياسي، ويعني أنها دعوة صريحة لإبقاء نافذة على الحوار والتفاهم والتلاقي ما بين القوى السياسية ومكوّنات المجلس النيابي اللبناني، وعدم إغلاق الباب للبحث في المخارج التي تؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية".

العالم-لبنان

و شدد عز الدين على ضرورة أن يتمتّع رئيس الجمهورية بمجموعة من المواصفات وهي، أن يكون وطنياً وشجاعاً ويملك قراره الوطني المستقل، ويقف بصلابة أمام أي ضغوطات داخلية أو خارجية لفرض إملاءات وشروط ضد المصالح العليا للبنانيين والمواطنين.

واعتبر ان "على الرئيس أن يقدّم أولويات الوطن المواطنين على مصالحه الذاتية، وأن يعمل لبناء الدولة والمؤسسات ويجمع شمل اللبنانيين، ويساهم في إيجاد الحلول للأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية وغير ذلك، ويتقن فن الاستفادة من قدرة المقاومة وقوتها، ويوظّفها في تحقيق السيادة والحفاظ على استقلال البلد وإخراجه من أزماته".

واضاف عز الدين :"يجب أن يُشعر الرئيس الجديد المقاومة بالطمأنينة والأمن والأمان، أي أنه عندما تقوم المقاومة بواجباتها ومسؤولياتها في الحفاظ على الوطن وثرواته، يجب أن يكون ظهرها محميّاً من السكاكين والخناجر والسهام التي تريد أن تطاولها، وبهذا النحو نكون قد مددنا اليد إلى جميع اللبنانيين لأجل الوصول إلى هذا الاستحقاق الذي يجب أن نسرع به".

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