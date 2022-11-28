إنطلاق المؤتمر الدولي حول مرور 16 عاما على حصار قطاع غزة

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وأكد باسم نعيم رئيس مجلس العلاقات الدولية في حركة حماس:"هذه الاوضاع وهذه الكارثة الانسانية المستمرة التي ترترقي الى جريمة حرب وابادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، ستخلق الاجواب للانفجار القريب في وجه الاحتلال".

آفاق الحصار تبدو مظلمة في ظل صعود اليمين الاسرائيلي الفاشي في حكومة الاحتلال ولهذا طالب المجتمعون هنا العالم بكسر هذا الحصار الذي يصنف كجريمة حرب في المواثيق الدولية.



٧٠ ٪؜هي نسبة البطالة واكثر من ٨٠٪؜ من الفلسطينين في قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر والاحتلال يلوح بعملية عسكرية سادسة على القطاع، في وقت لم يُبنَ ما دمره في اخر عدوان.

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