شاهد: مشجع عربی يحرج مراسلا إسرائيليا في مونديال قطر!

العالم- السعودية

وظهر في مقطع الفيديو ‏مشجع للمنتخب السعودي، يرفض الحديث مع مراسل إسرائيلي، وهو يقول له: "أنت غير مرحب بك هنا في قطر.. أنت غير مرحب بك هنا، وهناك فقط فلسطين".

وأشاد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بموقف هذا المشجع، مثنيين على موقفه وكلامه، حيث علق أحدهم قائلا: "خلوا هذه التغريدة تلف الكون كله.."ليس مرحباً بكم هنا".. مشجع سعودي يهين مراسل قناة إسرائيلية أراد إجراء حوار معه بعد مباراة السعودية وبولندا.

وذهب نشطاء آخرون للاقتباس مما قاله المشجع السعودي للإعلامي الإسرائيلي، حيث علق حساب باسم "Abdelhamed Galal" يعود لإعلامي مصري على مقطع الفيديو الذي أعاد نشره في صفحته على "تويتر"، بعبارة: "مشجع سعودي يرفض الحديث مع مراسل إسرائيلي ’ليس هناك إسرائيل هناك فلسطين فقط‘.. ’أنت ليس مرحب بك هنا‘".

وأظهرت وسائل إعلام إسرائيلية حالة الإحباط التي يعيشها مراسلوها بسبب رفض الجماهير العربية التطبيع والتعامل معهم ومقاطعتهم، مقابل الانتصار للقضية الفلسطينية.