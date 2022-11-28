العميد سريع : الجبهة الإعلامية تمثل جانبا مهما من جبهات الصمود

العالم- اليمن

وأشار العميد سريع خلال اجتماع عقد اليوم بدائرة التوجيه المعنوي وضم عددا من المحللين العسكريين والباحثين في الشؤون العسكرية إلى أهمية العمل وفق المحددات الخاصة بالنهوض بمستوى الأداء في مجال الإعلام العسكري والقراءة والتحليل العسكري المتعمق في كافة القضايا التي تهم القوات المسلحة وما تقوم به من مهام عمليايتة نوعية في إطار واجبها الوطني لحماية الثروة وسيادة الوطن برا وبحرا وجوا .

من جانبه أوضح نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد عبدالله بن عامر أن المرحلة القادمة تستدعي من الباحثين والمحللين العسكريين التوسع بشكل أكبر ومواز لمستوى التطور والتقدم الذي تشهده القوات المسلحة في مختلف جوانب البناء العسكري تدريبا وتأهيلا وتسليحا .

تخلل الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالإعلام العسكري واداء المحللين والباحثين في الشؤون العسكرية وسبل الارتقاء بمستوى الأداء لمواكبة المتغيرات والتطورات المتسارعة في جوانب الاعلام العسكري والبحث والتحليل في الشؤون العسكرية بشكل عام.