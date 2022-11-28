الإثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٣:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

العميد سريع : الجبهة الإعلامية تمثل جانبا مهما من جبهات الصمود

العميد سريع : الجبهة الإعلامية تمثل جانبا مهما من جبهات الصمود
الإثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الجبهة الإعلامية تمثل جانبا مهما من جبهات الصمود والمواجهة المفتوحة مع تحالف العدوان في حربه العدوانية على شعبنا ووطننا العسكرية منها والناعمة بشتى صورها.

العالم- اليمن

وأشار العميد سريع خلال اجتماع عقد اليوم بدائرة التوجيه المعنوي وضم عددا من المحللين العسكريين والباحثين في الشؤون العسكرية إلى أهمية العمل وفق المحددات الخاصة بالنهوض بمستوى الأداء في مجال الإعلام العسكري والقراءة والتحليل العسكري المتعمق في كافة القضايا التي تهم القوات المسلحة وما تقوم به من مهام عمليايتة نوعية في إطار واجبها الوطني لحماية الثروة وسيادة الوطن برا وبحرا وجوا .

من جانبه أوضح نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد عبدالله بن عامر أن المرحلة القادمة تستدعي من الباحثين والمحللين العسكريين التوسع بشكل أكبر ومواز لمستوى التطور والتقدم الذي تشهده القوات المسلحة في مختلف جوانب البناء العسكري تدريبا وتأهيلا وتسليحا .

تخلل الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالإعلام العسكري واداء المحللين والباحثين في الشؤون العسكرية وسبل الارتقاء بمستوى الأداء لمواكبة المتغيرات والتطورات المتسارعة في جوانب الاعلام العسكري والبحث والتحليل في الشؤون العسكرية بشكل عام.

روابط ذات صلة

منظمة حقوقية تكشف الوضع الكارثي لنساء اليمن جراء العدوان الأمريكي السعودي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو... التوغل البري التركي يطغى على أحداث الميدان في الشمال السوري 

عوائل الشهداء في سوريا.. تضحية وفداء

العميد سريع : الجبهة الإعلامية تمثل جانبا مهما من جبهات الصمود

برلمان تهميش الشعب البحريني 

العراق..الكشف عن تفاصيل لقاء نيجيرفان بارزاني مع السوداني

مع تسجيل اكثر من 10 الاف اصابة.. عودة تفشي كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة