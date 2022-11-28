فلسطين والشارع العربي المقاوم في مونديال قطر 2022

العالم _ فلسطين

فكل المعطيات تشير الى ثورة للشباب الفلسطيني متجاوزين كافة الحواجز والانتقال الى أساليب حديثة وغير تقليدية في ثورتهم .

حتى انهم كسروا الخلاف الايديولوجي بينهم وتجاوزو الانتماء الفصائلي الضيق ليكونوا في عملهم المقاوم بمستوى الوطن الذي يحتوي الجميع و للجميع.

ومن هنا يأتينا بصيص الامل بأن قادم الايام في فلسطين ليس كما قبلها وهذا ليس بغريب على شعب اثبت عبر التاريخ أنه يأبى الذل والهوان وقادر على نفض غبار الاستهانة والاستسلام متجاوزا كل العقبات سواء كانت اشخاصا او سياسات دول.

فهذا الشعب جزء من الشعب العربي الحر على مستوى الوطن العربي الذي كان ومازال رافضا لكل سياسات ومعاهدات التطبيع والاستسلام ولم نتفاجئ بما شاهدنا على منصات التواصل الاجتماعي من محاولات مراسلي الكيان الصهيوني الحثيثة والفاشلة و اليائسة لأخذ لقاءات مع مواطنين عرب من كافة الدول سواء دول الخليج الفارسي او غيرها .

وكان ذلك كصفعة على وجه الكيان الصهيوني الذي كان يعتقد انه بتوقيع معاهدات التطبيع مع بعض الحكومات العربية سيلزم ذلك الشارع العربي بنسيان ما كسبت يداه ليأتي مونديال قطر ناسفا كل التوقعات الصهيونية ووسائل الاعلام العبرية التي صدمت بالفكر المقاوم المنتشر لدى الشباب العربي على امتداد الوطن .

وهذا يثبت لنا ان من تصدر وسائل الاعلام سابقا مؤيدا لسياسات التطبيع مع بعض الدول العربية لم يكن إلا بوقا لحكومته او مستفيدا ماديا وكان بعيدا كل البعد عن الشارع العربي الحر.

وهذا ما يعطي شعبنا الفلسطيني قوة وسندا وامتدادا عربيا حرا و ثوريا ومقاوما رغم كل المحاولات لاطفاء نور المقاومة .

بقلم : عادل عبد الحق مسؤول الجناح السياسي في لواء القدس