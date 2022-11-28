مجلس الوزراء العراقي يوافق على تأسيس شركة بأسم الشهيد "المهندس"

العالم-العراق

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم ان مجلس الوزراء وافق في جلسته اليوم "على تأسيس شركة عامة باسم {المهندس} برأسمال مئة مليار دينار، ترتبط بهيئة الحشد الشعبي، استنادا الى احكام المادة (8) من قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل، مع الأخذ بعين الاهتمام ما جاء في مذكرة الدائرة القانونية المرقمة بالعدد (ق/2/1/106/315 ل.ق) المؤرخة في 24 تشرين الثاني 2022، وتحديد نشاط الشركة بدقة".

و "ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، الجلسة الاعتيادية السادسة لمجلس الوزراء، وشهدت الجلسة بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الملفات الخدمية والاقتصادية، والتداول بشأن ما يعتريها من مشاكل من أجل ايجاد الحلول السريعة لها".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء في مستهل الجلسة وفق البيان، جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال متطلبات وزارة المالية في تثبيت الذين تزيد خدمتهم عن سنتين من المتعاقدين، الذين صدرت أوامر التعاقد معهم قبل 2 تشرين الأول 2019، وإرسالها الى وزارة المالية لأغراض التدقيق والتثبيت".