شاهد.. هكذا دمر مونديال قطر أحلام "نتنياهو" التطبيعية

العالم - خاص بالعالم

أشكال عديدة لرفض الجماهير لوجود كيان الإحتلال في كأس العالم حيث عاش مراسل قناة إسرائيلية تجربة قاسية مع سائق تاكسي، وآخر يقف مذهولا أمام درس لقنه إياه مشجع سعودي.

وشهدت شبكات التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا مع رفض وجود مراسلي كيان الاحتلال الإسرائيلي في بطولة كأس العالم حيث كتب "عصام عبد الملك" حول هذا الموضوع مغردا: "كأس العالم قطر دمر أحلام الصهيوني نتنياهو التطبيعية، فما حدث من ردود فعل جماهيرية ضد "إسرائيل" أكد أن فكرة التقارب وتقبل الكيان الصهيوني كجزء في المنطقة عبارة عن أمنيات ليس لها أي ترجمة على أرض الواقع، بل على العكس هناك حالة كره ونبذ للإسرائيليين لم يشهد لها مثيل".

وغرد "مصعب أبو مجرب" حول هذا الموضوع كاتبا: "نتائج بطولة كاس العالم اثبتت، ان ما وقع من معاهدات سلام واقتصاد، لا تساوي الحبر الذي كتبت فيه، وان اسرائيل دولة محتلة، ومنبوذة عربيا، وان التطبيع اكذوبة ورغبة انظمة فقط، لا تمثل ولا تعبر عن واقع الشعوب، وان امريكا والغرب فشل فشلا ذريعا بدمج "اسرائيل" مع العالم العربي".

وعلق "فؤاد ابراهيم" كاتبا: "سوف يبقى الاسرائيلي تهمة في الثقافة الشعبية العربية..وهذا يكفي ردًا على المطبعي".

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