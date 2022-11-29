الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٨:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

معركة أميركا مع الإعلام المقاوم- الجزء الثاني

الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش

هو جزء جوهري من المعركة الكبرى والمواجهات الشاملة.. فرض واقعا جديدا يستند الى وقائع وحقائق والى إدراك لنقاط ضعف العدو.

العالم – نوافذ

جريرته الكبرى انه اعاد الثقة الى الانسان العربي وأن العدو الأساس هو الكيان الغاصب وليس ما تحاول أميركا دسه في وعيه باعداء وهميين. هو الاعلام المقاوم ولأنه كذلك يحارب في أماكن يحجب لانه نجح في محاربة العقيدة الانهزامية وفي ترسيخ عقيدة المقاومة والانتصار صوتا وصورة. هو اعلام لا ينشد قصائد شعر على الاطلال بل قصائد انتصارات كما قالها الصادق الوعد، الأمين على العهد والدماء، فكان له فصل الخطاب.

برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى الإعلام المقاوم وتأثيره في نقل الحقائق وتفسيرها.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

غسان جواد – صحفي

حميد رزق – مدير البرامج السياسية في قناة المسيرة

د. عدنان السراج – رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني شاهد.. مونديال قطر ينتصر للقضية الفلسطينية ويحبط مخطط المطبعين

فصائل تنعى شهداء رام الله والخليل وتؤكد على استمرار المقاومة

تأخر الاتفاق الإطاري بالسودان.. عراقيل عديدة أمام 'الحرية والتغيير' و 'العسكر'

مليشيا تابعة للإمارات تعتدي على امرأة في منزلها بمديرية الخوخة

شاهد بالفيديو.. مراسل العالم: مشجعون أجانب يحملون علم فلسطين

بناء على أمر من رئيس السلطة القضائية؛  الإفراج عن 1156 سجينا من معتقلي احداث الشغب من سجون 20 محافظة في البلاد