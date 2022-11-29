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في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

شاهد.. مونديال قطر ينتصر للقضية الفلسطينية ويحبط مخطط المطبعين

الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

يصادف اليوم الثلاثاء 29 من نوفمبر اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ولكن الشعوب العربية والاسلامية في مونديال قطر استبقت هذا اليوم واعلنت تضامنها مع الشعب الفلسطيني واحبطت كافة مخططات كيان الحتلال والمطبعين معه.

العالم - مراسلون

قال مراسل العالم في القدس المحتلة، إن القوى الوطنية والاسلامية تقيم عدة فعاليات بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يتخللها اتصالات مباشرة مع فعاليات دولية وغربية وعربية، لتشديد التضامن من قبل الشعب العربي في كافة انحاء العالم مع الشعب الفلسطيني.

وأضاف، أن فعاليات إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني تقيمها مؤسسات دولية ومحلية بالتنسيق مع القوى الوطنية والاسلامية، في ظل كل ممارسات الغطرسة والبطش لكيان الاحتلال الاسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني.

واشار مراسلنا، أن التضامن الكبير في بطولة كأس العالم في قطر مع الشعب الفلسطيني ورفع العلم الفسطيني عاليا في كل مباراة اقيمت حتى الان، كان له اثر كبير في إحياء القضية الفلسطينية والإلتفاف حولها مرة اخرى، وكذلك أفشل كل مخططات كيان الاحتلال الاسرائيلي ومن طبع معه من الانظمة العربية من أجل طمس هوية القضية الفلسطينية.

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