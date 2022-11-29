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الداخلية العراقية تصدر أوامر بتغيير عدد من المناصب العليا

الداخلية العراقية تصدر أوامر بتغيير عدد من المناصب العليا
الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

أصدرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، أوامر بتغيير عدد من المناصب العليا.

العالم - العراق

وذكرت وزارة الداخلية في بيان ، أنه "بناء على المنهاج الحكومي الذي تبناه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ، ورؤية وزير الداخلية بضرورة النهوض بواقع المؤسسة الأمنية، وتلبيةً لمتطلبات تطوير الأداء، ورفع مستوى الجاهزية، فقد صدرت ألاوامر بتغيير عدد من المناصب العليا في مفاصل الوزارة بعد اكمالهم السقف الزمني لاشغال المنصب ولرفد الوزارة بدماء جديدة".

وأضافت، أنها "تود في هذه المناسبة أن توجه شكرها وتقديرها العالي للجهود التي بذلها الضباط الذين شملتهم اوامر التغيير الوظيفي في تثبيت دعائم الامن والاستقرار طوال الفترة الماضية"، متمينة للضباط الذين تم تكليفهم "بالتوفيق والنجاح لخدمة بلدنا العزيز".

وبحسب البيان، أكدت الوزارة "حرصها العالي على مواصلة مسيرتها المهنيه بما يعزز الامن الاستقرار في البلاد".

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