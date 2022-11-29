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اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني .. معاناة وآمال أهالي غزة

الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

يدخل قطاع غزة اليوم العام الـ16 للحصار المفروض عليه من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي، منذ عام 2006، والذي تسبب بمعاناة كبيرة للاهالي، لذا يأمل الغزيون في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أن يرفع هذا الحصار المشؤوم ويعيشون دون دغدغة أي عدوان جديد.

العالم - مراسلون

وقالت مراسلة العالم في غزة، إن الفلسطينيين في القطاع يعانون بشكل كبير، حيث مازالت هناك بيوتا مهدمة منذ العدوان على القطاع في عام 2016، وكذلك ان القطاع منهك اقتصاديا، لذا هو بحاجة فعليه لكل آليات التضامن والتكافل الدولي معه على الأقل ليعيش المواطن فيه دون أن يعد العد التنازلي لبدء أي عدوان جديد، بعد ما تولت أكثر حكومة فاشية وإرهابية بزاعمة "نتنياهو" سدة الحكم في كيان الاحتلال.

وأوضحت إن الفلسطينيين في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يريدون أن تتجه كل أنظار العالم لقضيتهم ومعاناة الشعب الفلسطيني جراء غطرسة وبطش كيان الاحتلال بحقهم.

وأشارت مراسلتنا، اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ستكون هناك فعاليتين أمام مقر الأمم المتحدة، الأولى لكافة الفصائل الفلسطينية ويتخللها هتافات ومؤتمر صحفي والثانية، ستكون مسيرة راجلة من قبل شباب القطاع، يتخللها مؤتمرين باللغة العربية والإنجليزية مع تسليم رسالة لسكرتير مقر الامم المتحدة في القطاع.

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