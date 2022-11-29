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شاهد.. قطر تشهد مونديال الكراهية لـ'اسرائيل'

الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

رأی المحلل السياسي حسان عليان ان مونديال قطر، يستحق ان يسمی بمونديال فلسطين بعدما شهد المونديال النصرة العظيمة التي حققتها الشعوب للقضية الفسطينية.

العالم - خاص بالعالم

وقال عليان في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان الكيان الصهيوني ارسل جيوش اعلامية الی ارض قطر، ظناً منه بانه يستطيع ان يستصرح المواطنين العرب وخصوصاً جيل الشباب تأييداً له وظن انه يستطيع ان يتحرك بشكل طبيعي في المونديال ويفرض نفسه كدولة عادية تستحق العيش في هذه المنطقة.

وأكد ان كيان الاحتلال كان يسعی للحصول علی هذه المبتغيات عبر مشروع الشرق الاوسط الجديد ومسميات اخری كثيرة لكن هذه المشاريع وامنيات الاحتلال كلها سقطت في قطر.

وأوضح ان مونديال قطر، أثبت ان الشعوب العربية في واد أخر تماماً عن رغبات الانظمة في التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وصرح ان التطبيع وكما أكدته وسائل اعلام اسرائيلية اصيب بمقتل في مونديال قطر وان المونديال يصلح ان يسمی بمونديال الكراهية لإسرائيل.

وأشار عليان الی كلام لأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله أكد فيه ان أكثر من 80 بالمئة من شعوب المنطقة ولاسيما في منطقة الخليج ترفض التطبيع.

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