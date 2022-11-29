فيديو سابق عن البطل "جواد الريماوي" الذي استشهد برفقة شقيقه في رام الله

العالم - فلسطين

وفي ساعة مبكرة من فجر اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح الثلاثاء، استشهاد شقيقين برصاص جنود الاحتلال، ليرتفع بذلك عدد الشهداء.. الذين ارتقوا اليوم إلى 3.

وأعلنت الوزارة في بيان، استشهاد الشاب جواد عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (22 عاماً) من بلدة كفر عين، شمالي رام الله، جراء تعرضه لرصاصة في الحوض، وإصابة شقيقه ظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (21 عاماً) بجروح خطيرة نتيجة رصاصة في الصدر، بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما.

وبعدها بدقائق فقط، أصدرت الوزارة بيانا ثانيا يفيد باستشهاد الشاب ظافر متأثراً بإصابته.SV