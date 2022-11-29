جدول مباريات اليوم الثلاثاء في بطولة كأس العالم 2022 بقطر

العالم - رياضة

وتقام اليوم الثلاثاء،أربع مباريات تعد بالكثير من الندية والإثارة في كأس العالم 2022، في ختام مباريات المجموعتين الأولى والثانية.

البداية ستكون من المجموعة الأولى، حيث تقام مباراتي الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في نفس التوقيت.

ويلعب منتخب هولندا أمام منتخب قطر، فيما سيكون منتخب السنغال في اختبار مثير للاهتمام أمام الإكوادور.

وبعد نهاية مباراتي المجموعة الأولى، تقام مباراتي المجموعة الثانية أيضًا في نفس التوقيت، حيث تبحث فرق المجموعة عن بطاقتي التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022.

وفي المباراة الأولى يلعب منتخب إيران أمام أمريكا، فيما تجمع المباراة الثانية بين إنجلترا وويلز.

وتأتي مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الثلاثاء:

الإكوادور × السنغال – 18:00 – المجموعة الأولى

هولندا × قطر – 18:00 –المجموعة الأولى

إيران × الولايات المتحدة الأمريكية – 22:00 – المجموعة الثانية

ويلز × إنجلترا – 22:00– المجموعة الثانية