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جدول مباريات اليوم الثلاثاء في بطولة كأس العالم 2022 بقطر

جدول مباريات اليوم الثلاثاء في بطولة كأس العالم 2022 بقطر
الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

تتواصل المتعة والإثارة مع استمرار منافسات بطولة كأس العالم 2022، حيث تقام يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 مجموعة من المباريات المرتقبة في اليوم العاشر من مونديال قطر.

العالم - رياضة

وتقام اليوم الثلاثاء،أربع مباريات تعد بالكثير من الندية والإثارة في كأس العالم 2022، في ختام مباريات المجموعتين الأولى والثانية.

البداية ستكون من المجموعة الأولى، حيث تقام مباراتي الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في نفس التوقيت.

ويلعب منتخب هولندا أمام منتخب قطر، فيما سيكون منتخب السنغال في اختبار مثير للاهتمام أمام الإكوادور.

وبعد نهاية مباراتي المجموعة الأولى، تقام مباراتي المجموعة الثانية أيضًا في نفس التوقيت، حيث تبحث فرق المجموعة عن بطاقتي التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022.

وفي المباراة الأولى يلعب منتخب إيران أمام أمريكا، فيما تجمع المباراة الثانية بين إنجلترا وويلز.

وتأتي مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الثلاثاء:

الإكوادور × السنغال18:00 – المجموعة الأولى

هولندا × قطر18:00 –المجموعة الأولى

إيران × الولايات المتحدة الأمريكية22:00– المجموعة الثانية

ويلز × إنجلترا 22:00– المجموعة الثانية

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