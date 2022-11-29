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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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حرس الثورة الاسلامية يعلن اعتقال عدد من مسؤولي القنوات المعادية ايران ناشنال ويؤكد بان هؤلاء الأشخاص كانوا على اتصال بالمخابرات الأمريكية
السوداني: العراق شعبا وحكومة لا ينس دعم الجمهورية في مكافحة "داعش" من خلال المستشارين والاخوة الذين قدموا ارواحهم
السوداني: نؤكد التزام الحكومة العراقية لتطوير آفاق التعاون مع ايران ونشكر فخامة الرئيس على حسن الاستقبال وكرم الضيافة
السوداني: سنبحث المشاكل الأمنية وهناك صيغة للتفاهم وسيتم ايجاد آلية للعمل والتنسيق الميداني لتجنب اي تصعيد
السوداني: العراق لن يكون منطلقا للاضرار بدول الجوار
السوداني: أمن البلدين وحدة لا تتجزء وجزء من أمن المنطقة
السوداني: العراق سيبذل جهدا بشأن الالتزامات المالية
السوداني: نثمن موقف ايران في دعم العراق في امدادات الغاز والكهرباء
السوداني: اتفقنا مع فخامة الرئيس على تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة
السوداني: هذا ما يدفعنا الى التنسيق لمحاربة الارهاب والتطرف والمخدرات التي تهدد شعوب المنطقة
السوداني: العراق سيبذل جهدا بشأن الالتزامات المالية
الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش
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