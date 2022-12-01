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أي نوع من العسل هو الأكثر منفعة؟

أي نوع من العسل هو الأكثر منفعة؟
الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

قامت دراسة حديثة شارك فيها خبراء من جامعة "تورنتو" بكندا بتقييم تأثير العسل على عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب من خلال مراجعة نتائج دراسات سابقة، ونشرت في المجلة العلمية " نيتشر ريفيوز"، ونقلها الموقع الألماني الطبي"Heilpraxis".

العالم - منوعات

وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن تأثير العسل على الصحة يعتمد على الكمية ومصدر الزهرة و طريقة معالجة العسل. إذّ تباينت التأثيرات حسب مصدر الأزهار ومعالجة العسل، حيث أظهر عسل الجراد الأسود وعسل البرسيم والعسل الخام بشكل خاص تأثيرات إيجابية على سكر الدم الصائم والكوليسترول الكلي.

وأفاد الباحثون أن العسل المعالج يفقد الكثير من منافعه الصحية المفيدة بعد عملية البسترة. كشفت النتائج أيضاً إلى أن إضافة العسل الخام إلى المشروبات الساخنة قد لا يؤدي إلى إبطال جميع خصائصه المفيدة.

العسل المفيد للصحة له ثمنه، كما توصي طبيبة التغذية، د. فيكتوريا سيبرغر، نقلاً عن الموقع الألماني "dlv" بشراء عسل النحل النقي."النحالين في جميع أنحاء العالم يتنافسون مع 40 % من العسل المزيف، الذي ق تكون له عواقب صحية على المستهلكين.

كما تؤكد فيكتوريا سيبرغر. أي شخص يشتري العسل أيضاً من منطقته "لا يدعم فقط تربية النحل المحلية، ولكن أيضاً النباتات المفيدة والبرية التي يتم تلقيحها بواسطة النحل".

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أي نوع من العسل هو الأكثر منفعة؟

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