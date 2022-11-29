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جيش الاحتلال يدعو لعدم نشر فيديو دهس مجندة القدس

جيش الاحتلال يدعو لعدم نشر فيديو دهس مجندة القدس
الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

دعا جيش الاحتلال، من سماهم "الجمهور المسؤول"!! في الكيان الصهيوني إلى الامتناع عن نشر مقطع فيديو يوثق عملية دهس استهدفت إحدى مجنداته قرب مدينة القدس المحتلة في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

العالم - الإحتلال

وقال الجيش في بيان مقتضب نشره على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" إنه يطلب من المستوطنين الصهاينة الذين أسماهم في بيانه بـ"الجمهور المسؤول في [إسرائيل]، طلب منهم "الامتناع عن نشر فيديو الدهس في (مستوطنة) كوخاف يعقوب"، شمالي القدس.

وأصيبت مجندة إسرائيلية بجروح وصفت بالخطيرة، في عملية دهس نفذها فلسطيني، قتلته قوات الاحتلال بعد مطاردة قصيرة.

ومنفذ العملية هو راني مأمون فايز أبو علي (45 عاما)، من سكان بلدة بيتونيا قضاء رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة (4.5 كم غرب مدينة القدس) وهو أب لخمسة أطفال.

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جيش الاحتلال يدعو لعدم نشر فيديو دهس مجندة القدس

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