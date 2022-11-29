جيش الاحتلال يدعو لعدم نشر فيديو دهس مجندة القدس

العالم - الإحتلال

وقال الجيش في بيان مقتضب نشره على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" إنه يطلب من المستوطنين الصهاينة الذين أسماهم في بيانه بـ"الجمهور المسؤول في [إسرائيل]، طلب منهم "الامتناع عن نشر فيديو الدهس في (مستوطنة) كوخاف يعقوب"، شمالي القدس.



وأصيبت مجندة إسرائيلية بجروح وصفت بالخطيرة، في عملية دهس نفذها فلسطيني، قتلته قوات الاحتلال بعد مطاردة قصيرة.



ومنفذ العملية هو راني مأمون فايز أبو علي (45 عاما)، من سكان بلدة بيتونيا قضاء رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة (4.5 كم غرب مدينة القدس) وهو أب لخمسة أطفال.