ابو ردينة : جرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني ستفشل في تركيعه

العالم - فلسطين

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم ويجب أن تحاسب عليها، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية واليمينية القادمة أعلنتا الحرب اليومية على الشعب الفلسطيني.



وأضاف أن الإدارة الأمريكية تتحمل أيضاً مسؤولية كبرى عن جرائم سلطات الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني اعتبارها الراعية الوحيدة لدولة الاحتلال في العالم سلاحا وتمويلا وفي المحافل الدولية وعليها أن تعيد حساباتها.



وشدد أبو ردينة على ضرورة اتخاذ الإدارة الأمريكية مواقف جدية تردع كيان الاحتلال عن مواصلة جرائمها التي تزعزع الاستقرار في المنطقة بأسرها.



وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية قادرة على اتخاذ قرارات تحمي مصالح الشعب الفلسطيني وتحافظ على قرارها المستقل، مضيفا أنها استطاعت مقاطعة الإدارة الأمريكية السابقة ثلاث سنوات.



وأوضح الناطق باسم الرئاسة أن حرب حكومات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني واستباحة دمه، ستفشل في تركيعه والنيل من عزيمته، كما فشلت طيلة العقود الماضية.



وتابع أبو ردينة: "على [إسرائيل] أن تعي أنها معزولة وعلى الإدارة الأمريكية أن تراجع سياساتها لأنها تقف وحدها حامية لهذه التصرفات الإسرائيلية ولا تصدر أي مواقف حقيقية أو جدية وتعطي فقط الوعود ولا تنفذ شيئا وعليها أن تكون أكثر جدية إذا ما أرادت أمنا واستقرارا في المنطقة بأسرها".