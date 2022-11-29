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أذربيجان تعلن ارتفاع مستوى التبادل التجاري مع العراق

أذربيجان تعلن ارتفاع مستوى التبادل التجاري مع العراق
الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

حددت السفارة الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، حجم التبادل التجاري مع العراق للعام الحالي، وفيما وضعت موعداً لإعادة فتح الخط السياحي، كشفت عن مذكرات تفاهم بين البلدين.

العالم - العراق

وقال السفير الأذربيجاني في العراق نصير ممدوف: إن "التبادل التجاري بين أذربيجان والعراق بلغ في العام 2020 ما يقارب 11 مليون دولار، وارتفع في العام 2021 الى 24 مليون دولار"، مبيناً أن "حجم التبادل التجاري خلال العام الحالي ارتفع بنحو 30% عن السنوات السابقة ".

وشدد على ضرورة "تنظيم مؤتمر مشترك بين رجال الأعمال العراقيين والأذربيجانيين لغرض زيادة حجم التبادل الاقتصادي المشترك"، مشيراً الى أنه "سيتم إقامة معرض كبير في العراق العام المقبل لعرض المنتجات الأذربيجانية ليكون فرصة للتعرف على المنتوجات الأذربيجانية ولتوقيع مذكرات تفاهم مستقبلاً لغرض استيراد منتجات أكبر".

وذكر أن "هناك مذكرة تفاهم بين البلدين لتجنب الازدواج الضريبي وهو جاهز للتوقيع بين الجانبين وننتظر توقيعها بعد إرسال وفد حكومي لزيارة أذربيجان ".

وحول السياحة العراقية في أذربيجان، أوضح السفير أن "السياحة كانت متوقفة العام 2021 بسبب كورونا والحدود المغلقة ولكن في الوقت الحالي، تجاوزت نسبة اللقاح لجرعتين الى أكثر من 30% والذي‎ يفتح الحدود ويتيح زيارة أذربيجان".

وتابع أن "نسبة لقاح الشعب العراقي لغاية الأسبوع الماضي بلغت 19.2% وننتظر وصولها الى 30‎%‎ وسيكون موعد تحقق ذلك مقدمة لتنشيط حركة السفر مع العراق لسابق عهدها كون هذه متطلبات حكومة أذربيجان ومنظمة الصحة العالمية"، موضحاً أن "المواطنين الأذربيجانيين يزورون العتبات المقدسة في العراق"، موضحاً أن "أكثر من 20 ألف زائر أذربيجاني شاركوا في الزيارة الأربعينية، حيث كانت المشاركة أكثر في السنوات السابقة، إلا أنه بسبب غلق الحدود البرية مع إيران انخفضت الأعداد".

وأكد أن "هناك مشاكل في منح التأشيرة للزوار الأذربيجانيين من قبل الجانب العراقي وقواعد منح التأشيرة معقدة وليست سهلة"، داعياً إلى "تسهيل إجراءات منح التأشيرة إلى الأذربيجانيين".

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