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في لقائه رئيس وزراء العراق..

مخبر يؤكد على تذليل العقبات المصرفية والتبادل التجاري بين طهران وبغداد

مخبر يؤكد على تذليل العقبات المصرفية والتبادل التجاري بين طهران وبغداد
الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكد النائب الاول للرئيس الإيراني "محمد مخبر" أن توسيع العلاقات الاقتصادية ولاسيما في مجالات الطاقة بين إيران والعراق، يعتمد على تعزيز التعاون المصرفي الثنائي وتذليل العقبات التي تعترض هذا المسار.

العالم - إيران

وفي لقائه اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني" الذي يزور طهران حاليا، هنأ "مخبر" تشكيل الحكومة الجديدة في العراق؛ مبينا أن الإسهام في تعزيز أركان الحكومة وازدهار الشعب العراقيین من اهم الستراتيجيات المعتمدة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومحط اهتمام رئيس الجمهورية أيضا.

وأضاف أنه لا يمكن الفصل بين الأمن فی العراق وإيران؛ لافتا إلى أهمية رصد ومراقبة الحدود المشتركة، ومؤكدا على الحكومة العراقية بأن لا تسمح باستخدام أراضيها لزعزعة الأمن الإيراني.

كما طالب النائب الاول للرئيس الإيراني، بمتابعة جادة لملف اغتيال "الفريق الشهيد قاسم سليماني" من جانب الحكومة العراقية.

وعلى صعيد آخر، اعرب مخبر عن تقديره لكرم ضيافة الشعب العراقي في استقبال الزوار الإيرانيين خلال مراسم الأربعين.

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