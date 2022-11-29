التشكيلة الأساسية لمباراة الليلة بين "ويلز وإنجلترا" في مونديال قطر 2022

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وتقام مباراة انجلترا وويلز على ستاد احمد بن علي المونديالي بداية من الساعة السابعة مساءاً بتوقيت غرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، بصافرة الحكم السلوفيني (سلافكو فينسيتش).

المراكز: قبل مباراة انجلترا – ويلز

تتصدر انجلترا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، من انتصار على ايران بالجولة الاولى 6-2، ثم تعادل امام امريكا بالجولة الثانية صفر-صفر.

في المقابل، يتذيل منتخب ويلز ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، من تعادل بالجولة الاولى امام امريكا 1-1، ثم تعرض لخسارة مقاجأة بالجولة الثانية امام ايران صفر-2 بالدقائق الاخيرة.

وسيدخل المنتخبان المباراة بالتشكيليتين التاليتين:

- إنجلترا

تشكيلة انجلترا الأساسية اليوم (4-3-3):

جوردان بيكفورد. كايل ووكر، جون ستونز، هاري ماجواير، لوك شاو؛ ديكلان رايس، جود بيلينجهام، جوردان هندرسون؛ فيل فودن، هاري كين، ماركوس راشفورد.

ويلز..

أما تشكيلة ويلز الأساسية اليوم (3-5-2):

داني وارد؛ نيكو ويليامز، كريس ميفاب، جو رودون، بن ديفيز؛ جو ألين، إيثان أمبادو، آرون رامزي؛ دانيال جيمس، جاريث بيل، كيففر مور.