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اليابان تعتزم شراء 500 صاروخ ’توماهوك’ من واشنطن

اليابان تعتزم شراء 500 صاروخ ’توماهوك’ من واشنطن
الأربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "يوميوري" اليابانية نقلا عن مصادر حكومية يابانية وأمريكية بأن طوكيو تعتزم شراء نحو 500 صاروخ مجنح من نوع "توماهوك" من أمريكا حتى عام 2027.

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وتشير الصحيفة إلى أن طوكيو تعول على تهيئة الظروف للاستفادة من "الحق في تسديد الضربات الاستباقية إلى قواعد العدو المحتمل"، الذي يناقش حاليا في الدوائر السياسية اليابانية.

وتجري تلك المناقشات بإصرار من ممثلي الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

وتقول المصادر كذلك إن الخطط لشراء صواريخ "توماهوك" مرتبطة بتطوير كوريا الشمالية لبرنامجها الصاروخي.

وحسب الصحيفة، فإن مسألة شراء الصواريخ تم التطرق إليها أثناء مباحثات رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في كمبوديا يوم 13 نوفمبر الجاري.

وأكد بايدن خلال المباحثات عزم واشنطن على ضمان حصول اليابان على الأسلحة الأمريكية.

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