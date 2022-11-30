إضراب شامل بالضفة والقدس حداداً على أرواح الشهداء

العالم - فلسطين

ودعت مجموعات "عرين الأسود" في بيان لها، إلى اعتبار اليوم الأربعاء، يوم غضب شامل في مدن الضفة الغربية والقدس في كل نقاط التماس.

وأكدت "عرين الأسود" على استمرارية المقاومة وأن دماء الشهداء لن تذهب هدراً، متوعدة الاحتلال الإسرائيلي بـ"المفاجآت التي ستذهله".

وساد الإضراب مناحي الحياة كافة في محافظة نابلس، حيث اشار المركز الفلسطيني للاعلام الى أغلاق المحلات التجارية، حداداً على أرواح الشهداء.

وأمس الثلاثاء، استشهد خمسة فلسطينيين في رام الله والخليل، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ مطلع العام الجاري، في الضفة الغربية ومدينة القدس، وقطاع غزة إلى 207 مواطنين، بينهم 5 مسنين و13 امرأة، إضافة لـ47 طفلًا، وفق إحصائية وزارة الصحة.

واستُشهد الشقيقان جواد عبد وظافر الريماوي في رام الله، فجر الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة كفر عين، شمال غربي مدينة رام الله.

فيما ارتقى الشاب مفيد محمد زعطوط "اخليل" استُشهد متأثرًا بجروحه التي أُصيب بها برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيت أمر.

وبعد ساعات قليلة من استشهاد الشبان الثلاثة، أفادت مصادر محلية باستشهد شابٍّ فلسطيني بعد تنفيذه عملية دهس شرق رام الله، أدت لإصابة مجندة في جيش الاحتلال بجروح خطيرة.

ووفقَ مصادر محلية، فإنّ الشهيد منفذ العملية هو راني أبو علي (45 عامًا) من بيتونيا، متزوج ولديه 5 من الأبناء.

ومساء الثلاثاء، استُشهد الشاب رائد النعسان، حيث أعلنت وزارة الصحة في رام الله عن استشهاد شابٍّ بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير شمال شرق رام الله.