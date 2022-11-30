الخارجية الصينية تدعو أمريكا الى التوقف عن تقويض الاستقرار الاستراتيجي العالمي

العالم - أسيا و الباسفيك

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء، تعليقا على تقرير البنتاغون: "يجب على الولايات المتحدة إعادة النظر بجدية في سياستها النووية والتخلي عن عقلية الحرب الباردة ومنطق الهيمنة والتوقف عن تقويض الاستقرار الاستراتيجي العالمي".

وأشار أيضا إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة "تحمل المسؤولية الخاصة ذات الأولوية لنزع السلاح النووي، وخفض ترسانتها النووية بشكل كبير وتهيئة الظروف لتحقيق نزع السلاح النووي الشامل والكامل في نهاية المطاف".

في وقت سابق، نشر البنتاغون تقريرا عن حالة القوة العسكرية للصين، يفيد بأن الصين في العقد المقبل يمكنها تسريع وتيرة تحديث قواتها النووية وإنتاج نحو 1.5 ألف رأس نووي بحلول عام 2035.