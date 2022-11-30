روسيا تحذر الناتو: سنستهدف أنظمتكم الصاروخية..

العالم - الأزمة الاوكرانية

تحذير روسي جديد لحلف شمال الأطلسي من تزويد أوكرانيا بأنظمة باتريوت الصاروخية، على لسان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، الذي قال في تغريدة علی تويتر:"إذا زود الناتو كييف بأنظمة باتريوت، فستصبح تلك الأنظمة هدفا مشروعا للقوات الروسية"، وذلك تعليقا على آخر إعلان لأمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ بأن الحلف يبحث إمكانية نقل أنظمة الدفاع الجوي من طراز باتريوت إلى أوكرانيا.

وتعهد حلف شمال الأطلسي، بتكثيف الدعم بصورة أكبر لأوكرانيا، بما في ذلك إصلاح البنية التحتية للطاقة في هذه البلاد بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الروسية.

وقال بيان صادر عن التحالف العسكري الغربي، أثناء اجتماع وزراء خارجية الناتو في بوخارست، إن الحلفاء سيساعدون أوكرانيا في إصلاح بنيتها التحتية للطاقة وحماية شعبها من الهجمات الصاروخية.

ميدانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت مستودع صواريخ ومدفعية للقوات الأوكرانية بالقرب من بيلوجوري في منطقة زاباروجيا.

كما حذرت روسيا من أن أوكرانيا تستعد لاقتحام محطة زاباروجيا النووية بمئات من نخبة مقاتليها، في حين نفت الرئاسة الروسية المعلومات عن انسحاب قواتها من المحطة.

وقالت السلطات الموالية لروسيا في زاباروجيا إن أكثر من 700 جندي من القوات الخاصة الأوكرانية يتمركزون بمحيط المقاطعة، ويجري إعدادهم لاقتحام المحطة النووية.

من جانبه، أكد الجيش الأوكراني أن قواته دمرت جسراً للسكك الحديدية في زاباروجيا استخدمته القوات الروسية لمد الوحدات المقاتلة بالمؤن والعتاد.

وفي مقاطعة دنيبرو، أعلن الجيش الأوكراني تعرض منشآت البنية التحتية لقصف روسي.

وفي ميكولايف، قالت السلطات إن ربع مليون شخص بالمقاطعة أصبحوا دون ماء أو كهرباء نتيجة استهداف روسيا مضخات المياه.

بدورها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش صد هجمات أوكرانية في محاور كوبيانسك وكراسنوليمان في لوغانسك. وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 7 طائرات مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك.