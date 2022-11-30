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انتربول العراق يسترد داعشيين من سوريا

انتربول العراق يسترد داعشيين من سوريا
الأربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٣٤ بتوقيت غرينتش

نجحت مفارز الانتربول وبعد التنسيق مع الجانب السوري، الاربعاء، باسترداد داعشيين من سوريا.

العالم-العراق

وذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان "تستمر الجهود الأمنية والاستخبارية لمديرية الشرطة العربية والدولية ( الانتربول ) في تعزيز إجراءاتها القاضية باسترداد المتهمين والمطلوبين للقضاء العراقي وبما يعزز الأمن والاستقرار في البلاد , حيث نجحت مفارز الانتربول وبعد تنسيق عالي المستوي مع الجانب السوري من استرداد مطلوبين اثنين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية وتنفيذ جرائم مختلفة في العراق".

وأكد اللواء علاء عاشور مناتي مدير الشرطة العربية والدولية إن عملية الاسترداد جاءت وفق الأطر القانونية والتفاهمات بين الانتربول العراقي والانتربول السوري"، مبيناً إن" جهود مديريته مستمرة في تعزيز ودعم الأمن والاستقرار في العراق وإنزال العقاب بكل المطلوبين الذين نفذوا جرائهم بحق أبناء شعبنا وبلدنا".

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