أزمة نقص المعلمين.. مصدر قلق لعدد من دول العالم

العالم - خاص بالعالم

هذا ماكشفته وثيقة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، مؤكدة أن مهنة التدريس تعاني من صعوبات كبيرة في استقطاب معلمين في عدد كبير من دول العالم ومشيرة الى تفاقم هذه الظاهرة منذ أزمة وباء كوفيد-19.



وقال إريك شاربونييه خبير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي:"تشهد الولايات المتحدة أزمة 'غير مسبوقة و نقص كارثي ووضع خطير، لدينا أربعة آلاف وظيفة شاغرة للمعلمين هذا العام في فرنسا، ألمانيا والبرتغال والسويد وإيطاليا تواجه موجة تقاعد كبيرة مما سيفاقم المشكلة".



تجليات هذه الأزمة فسرتها احتجاجات وتظاهرات قطاع التعليم والمعلمين في أكثر من دولة غربية وأوروبية تنديدا بتدني الأجور وتدهور ظروف العمل.

ففي فرنسا حيث لا زالت مشاورات زيادة رواتب المعلمين تراوح مكانها، دفعت الصعوبات غير المسبوقة في التوظيف إلى تمديد الموعد النهائي للتسجيل في المسابقات لبداية العام الدراسي 2023 أسبوعين بسبب نقص المرشحين.

أما في ألمانيا فتفيد تقديرات وطنية أنه سيكون هناك نقص حجمه خمسة وعشرون ألف مدرس بحلول العام 2025 وثلاثين ألفا في البرتغال بحلول العام 2030.



وقال ريجي ماليه عضو في معهد فرنسا الجامعي وأستاذ علوم التربية في جامعة بوردو:"يمكن الإشارة إلى أسباب مختلفةمن بينها 'انخفاض مستوى الأجور وخصوصا في فرنسا وكذلك تدهور ظروف العمل والأوضاع القانونية إلى جانب بعد له دلالة قوية يظهر بوضوح وهو النقص في الاعتبار وفي الامتنان".



والى إفريقيا وجنوب الصحراء وتحديدا تشاد والنيجر، فأكدت وثيقة اليونيسكو على ضروة مضاعفة عدد معلمي المدارس الابتدائية لديهما وتوظيف ستة عشر مليون ونصف المليون مدرس إضافي بحلول العام 2030'، معتبرة أن عدد المعلمين الذين يتم تعيينهم في هذا الجزء من العالم أقل من الاحتياجات الحالية والمتوقعة.

ولفتت المنظمة من جانب آخر الى أن فنلندا وكوريا الجنوبية وإيرلندا تسجل أداء جيدا بفضل سياسات تعتمد على التطوع مع تقدير للمهنة من قبل المجتمع.

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