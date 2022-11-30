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ابناء الديرة

هل يفلح الملك حمد بتحويل المجتمع البحريني الى مجتمع يهودي؟

الأربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

حلقة جديدة من برنامج "ابناء الديرة" وفيها موضوعات متعددة تمحورت حول قضايا تطبيعية وسياسية وحياتية ومعيشية تهم البحرينيين.

خاص بالعالم

وتبدأ الحلقة مع تغريدة لآية الشيخ الشيخ عيسى احمد قاسم والتي قال فيها: هل ان من مخطط السياسة في البحرين هو تحويل مجتمعها بالقوة الى مجتمع يهودي في حقيقته ومظاهر افراحه واحزانه وطقوسه؟ عيد "الحانوكا" واحد من الشواهد المكثفة.

هذه التغريدة سقفها عالي وكان لها صدى قوي في الشارع البحريني، اليوم عندما يهتم نظام البحرين باحياء الصهاينة بعيد "الحانوكا" في وقت يتم التضييق على مراسم وشعائر مكون المجتمع الرئيسي البحريني، فيما هي الرسالة المقصودة؟

هذا ويختم البرنامج بقضية الاسبوع، التي يتناول فيها بيان منظمة حقوقية عن ادارة ملك البحرين للبلاد بعقلية الشركة الخاصة.

هذه المواضيع يطرحها البرنامج على طاولة النقاش مع ضيف الحلقة القيادي في المعارضة البحرينية فضيلة الشيخ حسين الحداد.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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