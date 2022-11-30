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شاهد.. تفاصيل تفجير مدرسة دينية بمقاطعة سامانجان الأفغانية

الأربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

أكد مجتبى محمد يونس مراسل العالم في أفغانستان بأن الانفجار الحاصل، استهدف مدرسة دينية اثناء أداء صلاة الجماعة ظهرا في مدينة ايبك عاصمة ولاية سمنكان شمالي افغانستان.

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم، أشار مراسلنا الى أن الانفجار كان كبيرا ولم تؤكد السلطات الرسمية أعداد القتلى والجرحى جراء الانفجار، لافتا الى وصول أكثر من 35 ضحية بين قتيل وجريح الى مستشفى الولاية لتلقي العلاج.

ونوّه مراسلنا الى أن هذا الانفجار ليس الأول في أفغانستان سواء في شمال العاصمة أم جنوبها في قندهاز أو قندوز، موضحا أن أفغانستان قد اعتادت حدوث مثل هذه الانفجارات التي كانت تتبناها جماعة داعش الارهابية في أغلب الأحيان مستهدفة المراكز الدينية دون أن تميز بين المذاهب والأقوام.

وكان قد أسفر انفجار وقع يوم الأربعاء فى مدرسة دينية فى مقاطعة سامانجان بشمال أفغانستان عن مصرع ما لا يقل عن 23 شخصا وإصابة 30 آخرين.

وذكرت وسائل إعلام أن الانفجار وقع خلال الصلاة في مدرسة دينية في مدينة أيبك.

هذا ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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