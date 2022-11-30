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محللون: البرلمان التونسي المقبل لن يكون قادرا على القيام بدوره التشريعي

الأربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

قدمت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية تقريرها بخصوص الإطار القانوني لانتخابات مجلس نواب الشعب في تونس على ضوء الدستور الجديد وذلك في مستهل الحملة الانتخابية الرسمية للانتخابات البرلمانية المنتظرة.

العالم - مراسلون

بينما تعيش تونس الايام الأولى من الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية، قالت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية ان جملة من النقاط الواردة بالقانون الانتخابي الجديد على غرار تقسيم الدوائر الانتخابية وآلية سحب الوكالة من النائب قد يكشف تطبيقها مطبات تؤثر في سلامة العملية الانتخابية.

مع بطء وتيرة الحملة الانتخابية رغم مرور خمسة ايام على انطلاقها رسميا وجه ملاحظون نقدهم لدور هيئة الانتخابات ووصفوا غياب قرار مشترك بينها وبين هيئة الاعلام السمعي البصري بخصوص آليات الرقابة على التغطية الإعلامية للانتخابات تجاوزا للقانون.

في ظل مشهد سياسي تسوده أجواء الصراع بين السلطة و المعارضة يقلل محللون من قدرة البرلمان المقبل على القيام بدوره تشريعا ومراقبة بشكل مستقل ومستقر.

مرحلة جديدة تتهيأ لها تونس تعد الانتخابات البرلمانية أبرز دعائمها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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