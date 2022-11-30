توتر في سجن النقب إثر اقتحام الاحتلال غرفة الأسير الريماوي

العالم - فلسطين

وفي التفاصيل، أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني اليوم أنّ "وحدات القمع اقتادت الأسرى في غرفة الأسير الريماوي إلى جهة مجهولة، بعدما نكّلت بهم".

وتعمل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل مستمر على التنكيل بالأسرى والتنغيص والاعتداء عليهم بين فترة وأخرى بهدف سلب استقرارهم وجعلهم في قلق دائم.

ويوم أمس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد خمسة شبان برصاص الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، بينهم الشابان جواد الريماوي (22 عامًا) وشقيقه ظافر الريماوي (21 عامًا)، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في بلدة كفر عين شمال غربي رام الله بالضفة الغربية المحتلة، موضحةً أنّ الشهيد جواد قضى جرّاء إصابته برصاصة في الحوض، فيما أُصيب شقيقه ظافر برصاصة في الصدر.

ويأتي ذلك في وقت تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن "الوضع الأمني الخطير" الذي تعيشه الضفة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يذكّر بالوضع إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية.