لماذا تستهداف ايران مقرات الزمر الانفصالية في كردستان العراق؟

خاص بالعالم

وقال عمويي في حوار خاص مع قناة العالم: ان طهران قامت مسبقا بجمع المعلومات عن هذه الزمر الانفصالية، وتم ابلاغ الحكومة العراقية بذلك، بل وحذرت سلطات منطقة كردستان في هذا الصدد بان عليها منع أنشطة هذه الجماعات.

وأوضح عمويي، أنه لا توجد دولة تسمح بتهديد أمنها من قبل جيرانها، لكن على الرغم من التحذيرات الايرانية التي وجهت على أعلى المستويات، الوزراء والأمنيين والعسكريين، لم تر طهران أي إجراء أساسي في هذا الإطار، وفي النهاية اضطررت للرد جزئيا من مناطق بشمال غرب إيران وضربت هذه المقار بدقة وهاجمنتها وأعلنت بانها تتوقع من الجانب العراقي بان يتم الطعن في امن إيران من هناك.

كما شدد عمويي، على ان ايران تسمح بان يتضرر أمنها من قبل أي دولة، وهي تحترم وحدة أراضي العراق، وفي نفس الوقت تتوقع منه العراق ألا يسمح لأرضيه بأن تصبح قاعدة للتهديدات ضد إيران.

ولفت عمويي بان طهران سمعت مرارا وتكرارا هذا الموضوع من قبل الأطراف العراقية بأنهم أيضا لا يريدون للعراق أن يصبح أرضا لتهديد جيرانه، وحاليا هناك محادثات جيدة تجري بين الطرفين الإيراني والعراقي، وزيارة رئيس الوزراء العراقي الجديد السيد السوداني لإيران لها بعد أمني، سوف يتم مناقشة هذا الأمر مرة اخرى، وفي نفس الوقت سمعت طهران أنباء طيبة من الجانب العراقي يفيد بأن كلاً من سلطات كردستان العراق والحكومة المركزية العراقية سيمنعان الزمر الانفصالية، وهي تنتظر لتعرف كيف سيتم تنفيذ هذه الالتزامات التي قدمتها لنا الأطراف العراقية.

وأضاف عمويي، هناك أنباء عن استعداد الحكومة والجيش العراقيين لتولي حماية حدود إيران، واعتبرها خطوة إيجابية ستساعد في تعزيز العلاقات الودية بين إيران والعراق أكثر من ذي قبل.