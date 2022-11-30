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شاهد.. مشجّع سعودي في مونديال قطر يرفض لبس وشاح فلسطين!!

الأربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

نشر رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يرفض فيه مشجع سعودي في البداية لبس وشاح فلسطين لكن سرعان ما يأتي بوشاح أكبر. شاهوا السبب وافتخروا بأبناء المملكة

العالم - فلسطين

وأعرب المشجع عن أمله بأن تحرر فلسطين.

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