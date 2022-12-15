تعذيب الفلسطينيين وإذلالهم على حواجز جيش الإحتلال

العالم – غياهب الكيان

ويتطرق البرنامج الى ما يعيشه الصهاينة جنودا ومستوطنين حالا من الرعب والذعر من عمليات المقاومين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في ظل توقعات بارتفاع وتيرتها في قادم الايام.

وحول تفسير هذا الخوف والرعب والذعر الذي يعيشه المستوطنون والجنود جراء تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة المحتلة تحديدا أكد المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة أن السبب الاساسي للقلق الصهيوني هو فشل عملية ما أطلق عليها بـكاسر الامواج التي مضى عليها قرابة 7 أشهر وهي في حد ذاتها عملية أتت بإيحاء لضبط الوضع في منطقة شمال الضفة الغربية.

وتطرق البرنامج الى تعرض الفلسطينيين من السائقين والعمل للتنكيل والتعذيب على الحواجز العسكرية لجيش الاحتلال ويتم اعتقالهم لمجرد أنهم فلسطينيون وبدون أي سبب أو مبرر وقد تكرر هذا الفعل الاجرامي الصهيوني على معظم الحواجز التي تربط بين القدس والضفة المحتلتين.

ويبحث برنامج "غياهب الكيان"، في العنصرية واهانة الاديان الاخرى وفي ظاهرة باتت تتكرر في الآونة الأخيرة أقدم جنود في جيش الاحتلال على اهانة الدين المسيحي والمقدسات المسيحية ورجال الدين المسيحيين.

كما يسلط البرنامج الضوء على الصراع بين عصابات الجريمة المنظمة في الكيان لا يتوقف وقد شهد في الآونة الأخيرة احتداما تحول الى عمليات قتل وتفجير واختطاف.

ورصد البرنامج موضوع المخدرات ففي مشهد غير مألوف وصلت كميات كبيرة من المخدرات الى شواطيء مدن محتلة عدة في الكيان كانت موضوعة في مستوعلبات جرفتها الامواج دون معرفة مصدرها ما أثارت تساؤلات كثيرة في الكيان.

كما ناقش البرنامج موضوع العنف داخل المجتمعى الصهيوني الذي لم يعد يرتبط بحادثة هنا أو هناك بل بات ظاهرة ثابتة يتعايش معها الصهاينة داخل منازلهم وعلى الطرقات والشوارع ما أدى الى شريط من الذعر المتواصل يعيشه الاسرائيليون.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج "غياهب الكيان"، نستضيف:

- المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6475753