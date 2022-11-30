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عموئي: سمعنا عن استعداد الحكومة والجيش العراقيين لتولي حماية الحدود وهذه الخطوة ستساعد في تعزيز العلاقات الودية بين البلدين أكثر من قبل

الأربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

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