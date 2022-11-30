السلطات التركية تحذر سفارات ثلاث دول من وقوع هجمات إرهابية في أنقرة

العالم - ترکيا

ووفقا لوكالة "رويترز"، طلب عدم ذكر أسماء البلدان التي تلقت التحذيرات، وأشارت المنظمة الدولية، التي لم تذكر اسمها أيضا، في خطاب موجه إلى الموظفين إلى ارتفاع مخاطر وقوع هجمات إرهابية في مراكز التسوق والمطارات ومحطات الحافلات.

ورفضت وزارتا الدفاع والداخلية التركيتان التعليق على هذه المعلومات.

ووقع هجوم على شارع الاستقلال الذي يعتبر أكبر شارع سياحي في اسطنبول بتاريخ 13 نوفمبر، أسفر عن مقتل 6 أشخاص وجرح أكثر من 80.

وحظرت سلطات المدينة بعد الهجوم، الفعاليات العامة والثقافية في شارع الاستقلال، كما حظروا تركيب الطاولات والكراسي والأكشاك والمدرجات.