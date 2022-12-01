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بغداد وأربيل تتفقان على تشكيل لجان فنية للقضايا العالقة

بغداد وأربيل تتفقان على تشكيل لجان فنية للقضايا العالقة
الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، الأربعاء، اتفاق بغداد وأربيل على تشكيل لجان فنية مشتركة للنظر في القضايا العالقة بينهما.

العالم - العراق

وقالت الوزارة في بيان، إن لجنة الأمر الديواني المكلفة بحل القضايا العالقة مع إقليم كردستان، اجتمعت في العاصمة بغداد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وأضافت أنه جرى خلال الاجتماع "طرح القضايا العالقة بين الجانبين لا سيما قانون النفط والغاز، والموازنة، وقضايا أخرى".

وأردفت أنه "تم الاتفاق على أن تتم معالجة القضايا العالقة، وفقا لما نص عليه الدستور العراقي، والمنهاج الوزاري لحكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وتابعت الوزارة: "الاجتماع تمخض عنه تشكيل لجان فنية مشتركة للنظر في مجمل القضايا التي ستناقشها اللجنة على أن تتواصل الاجتماعات واللقاءات المشتركة خلال الأيام المقبلة، للوصول إلى معالجات جذرية لجميع هذه القضايا".

وبين بغداد وأربيل نقاط خلافية مختلفة، بينها النفط والغاز والقضايا المالية والموازنة.

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