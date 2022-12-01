تحقيق يفضح شركة تجسس "إسرائيلية" جديدة تتخذ من الإمارات مقرا لها

العالم - الإمارات

يتعلق الأمر ببرنامج تجسس عبر اختراق الهواتف الذكية باسم "بريداتور"، طورته شركة "إنتليكسا" التي أسسها ضابط الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، طال ديليان، وينتشر نشاطها من أوروبا إلى أجزاء واسعة في جنوب الكرة الأرضية.

وتمكّن التحقيق، من تحديد حجم انتشار الشركة المذكور التي أنشأت مكاتب لها في كل من الإمارات وإندونيسيا، و"إسرائيل"، اليونان، مقدونيا الشمالية، المجر، فرنسا، إيرلندا.

أما أبرز خدمات التجسس التي توفّرها: اختراق أندرويد وios، واختراق البنية التحتية للشبكة، والتجسّس البصري، والتجسس من مصادر مفتوحة، وعلى هواتف عبر تعقّب WiFi، وتعقّب جغرافي عبر الهواتف، واعتراض الاتصالات عبر الشبكة الهاتفية (GSM).

ويظهر أن الفرق بين هذه الشركة وشركة NSO التي باعت تطبيق "بيغاسوس" وأثارت أزمة دولية، بحسب مصدر في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية للصحيفة، هو أنّ "NSO عملت وفق القانون الإسرائيلي وأحيانا بتكليف من دولة إسرائيل، أما هذه الشركة فلا".

وتربط الصحيفة بين هذه الشركة وبين فضيحة التجسّس الكبيرة في اليونان قبل أشهر التي استقال فيها رئيس الاستخبارات اليونانية، وتورّط فيها ابن شقيق رئيس الوزراء.

وأفاد التحقيق بأن الشركة باعت برامجها من خلال صفقات طغت عليها السرية إلى جهات حكومية في أنحاء العالم، وكذلك إلى ميليشيات ضالعة في حروب أهلية، مثل "قوات الدعم السريع" ("الجنجويد" سابقا)، التابعة لنائب رئيس مجلس السيادة في السودان، محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".

وذكر التحقيق الذي يستند إلى منظمة التحقيقات "لايت هاوس ريبورت" وشركائها "إنسايد ستوري" اليونانية وصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن شركة "إنتليكسا" أسسها ضابط الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، طال ديليان، وينتشر نشاطها من أوروبا إلى أجزاء واسعة في جنوب الكرة الأرضية.

ويتضح أن ضابط سابق في الوحدات التكنولوجية في شعبة الاستخبارات الإسرائيلية يؤسس شركات سايبر هجومي، ويوظف فيها مسرحون من هذه الوحدات، ويسجلها خارج "إسرائيل" لمنع مراقبة صادراته، التي أثارت فضائح في اليونان ومصر وغيرهما

ووفقا للتحقيق فإن طائرة خاصة من طراز "سيسنا" حطت في مطار الخرطوم، في 18 أيار/مايو الماضي، ويرجح أنها سلّمت برنامج التجسس لقوات حميدتي، خلال توقفها هناك لمدة 45 دقيقة. وكان هذا "وقتا كافيا للربط بين الصراع الشرس على الحكم في السودان وبين فضيحة التجسس التي تعصف باليونان".

وكان يفترض أن تبقى تفاصيل وصول هذه الطائرة إلى الخرطوم سرية ومحفوظة في مكان غير متاح ومن دون تسجيلات عادية منظمة.

وهذه السرية هي دليل على مدى قوة ونفوذ حميدتي، الذي يصفه التحقيق بأنه "أغنى رجل في السودان ومالك جيش خاص، ووريث الإرث الدموي لجنجويد المعروفة بارتكابها جرائم ضد الشرية في إقليم دارفور".

ونقل التحقيق عن ثلاثة مصادر مستقلة قولها إن الشحنة التي تسليمها في مطار الخرطوم هي "معدات تجسس تم صنعها في الاتحاد الأوروبي، وبمقدورها تغيير ميزان القوى في الدولة بفضل قدرتها على تحويل هواتف ذكية إلى أجهزة تجسس ضد أصحابها.

وعندما اكتشف خصوم حميدتي أن معدات التجسس هبطت في السودان، جرى تهريبها إلى المقر الرئيسي لقوات الدعم السريع في دارفور، كي لا يستولي عليه الجيش السوداني".

ويسعى حميدتي المدعوم من الإمارات إلى السيطرة على السودان، وهو "يسيطر على صناعة الذهب فيه، ويحارب جنوده كمرتزقة في دول أجنبية، وله علاقات مع مجموعة فاغنر، أي ميليشيا المرتزقة الروسية". وأفاد التقرير بأن حميدتي التقى مرتين، منذ حزيران/يونيو 2019، مع مندوبين عن الاستخبارات الإسرائيلية، الذين وصلوا إلى الخرطوم بطائرة خاصة يستخدمها الموساد.

وكشفت الصفقة مع حميدتي عن علاقات مع جهات لها تأثير بالغ في اليونان وشبكة شركات في أنحاء قبرص وجزر العذراء البريطانية وإيرلندا، وأيضا عن الأزمة الآخذة بالانتشار في الاتحاد الأوروبي حول انتشار برامج تجسس واختراق هواتف في أنحاء العالم لدرجة "تهديد مؤسسات ديمقراطية وناشطي حقوق إنسان".

ووجد التحقيق الذي شمل عشرات السجلات لمسافرين ووثائق شركات وتسجيلات عمل ومعطيات أخرى سرية ومكشوفة، وجود علاقة بين طائرة الـ"سيسنا" التي هبطت في الخرطوم وبين ديليان ومقربين منه وعاملين في شركته، وبينهم ماروم هيرباز، الذي يوصف بأنه شخصية مركزية في أعمال ديليان.

وأظهر تتبع الرحلات الجوية لهذه الطائرة أنها تنقلت بين اليونان وقبرص و"إسرائيل" والشرق الأوسط وأفريقيا. "بالإمكان وضع رسم بياني لفضيحة دولية تقوض استقرار الدول التي تهبط فيها، فيما تنقل إحدى أخطر التكنولوجيات في العالم إلى عدد من أنظمة الحكم الأكثر خطورة".

وتخصص ديليان، منذ تسرحه من قيادة وحدة النخبة التكنولوجية "81" التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، في معدات التجسس وأقام شركة "سيركليس" في قبرص ثم باعها في العام 2014. وانخرط في شراكة تجارية مع أبراهام شاحك أفني، المقيم في قبرص.

وأسسا شركة لاعتراض اتصالات Wi-Fi باسم WiSpear وطورا سيارة تجارية محملة بمعدات تجسس، وبدأ ديليان يستعرضها في معارض، عام 2017.

وأسس ديليان وأفني، عام 2019، مشروع "حلف الاستخبارات"، وغايته "تزويد احتيات شاملة" إلى وكالات استخبارات حكومية.

وأعلنا في بيان للصحافة عن مجموعة شركات بمقدورها تزويد معدات تجسس على أجهزة نقالة واستخراج معطيات منها، اعتراض اتصالات Wi-Fi ومعلومات من مصادر مكشوفة، وأنشطة سرية في الشبكات الاجتماعية ورصد مواقع جغرافية لهواتف، وإجراء تحليل “بيغ داتا” من أجل تصفية المعلومات الاستخباراتية التي يجري جمعها.

وسعى ديليان من خلال شراء شركات سايبر إلى تأسيس شركة "إنتليكسا"، وإلى منافسة شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية NSO التي طورت برنامج "بيغاسوس" للتجسس على الهواتف.

المصدر: الإمارات ليكس