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جلسة ثامنة اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان

جلسة ثامنة اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان
الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

يعقد مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس جلسة ثامنة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في ظل عدم حصول توافق بين مختلف الكتل النيابية ما يعني عدم امكانية التوصل الى جديد في هذا الملف.

العالم - لبنان

وبالسياق، قالت صحيفة البناء اللبنانية “جلسة ثامنة للمجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية ستنضم الى الجلسات السبع بلا رئيس ومن دون نتائج خارج دائرة التوقعات، إذ من المرجح أن يحافظ المرشح النائب ميشال معوض على عدد الأصوات نفسه أو ما يربو عليه بقليل واستمرار سباقه مع الورقة البيضاء، مع صوتين للوزير السابق زياد بارود وظهور أسماء أخرى من خارج نادي المرشحين المعروفين ثم ترفع الجلسة بسبب فقدان النصاب”.

واضافت الصحيفة “أما خارج الجلسة في الغرف المغلقة فتستمر المشاورات بين القوى السياسية على خطين: الأول كيفية التوصل الى توافق يؤمن نصاب الثلثين والأكثرية النيابية 65 صوتاً لانتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، والثاني: استكشاف فرص التوافق على مرشحين آخرين كالوزير السابق زياد بارود والسفير السابق جورج خوري والوزير السابق وديع الخازن وقائد الجيش العماد جوزاف عون وأسماء أخرى في حال سُدّت الأبواب أمام فرنجية، بموازاة حراك فرنسي على خط الملف الرئاسي الذي يحمله الرئيس ايمانويل ماكرون الى واشنطن خلال الساعات المقبلة خلال لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن”.

المصدر: موقع المنار + الصحف اللبنانية

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