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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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مصادر فلسطينية: المقاومة تطلق عدة صواريخ تجريبية تجاه عرض بحر غزة في إطار تحسين ترسانتها الصاروخية
اللواء سلامي: الجموع التي حضرت لتشييع جثامين الشهداء في شيراز كانت الرصاصة في قلب العدو
اللواء سلامي: لن نكف عن طريقنا وسنستمر في مواجهة اعدائنا
اللواء سلامي: هذه الاعلام التي في ايديكم تدل على ان ايران رائدة وهي في طريق النمو والنجاح
اللواء سلامي: لدينا شباب قادرون على صنع الاقمار الصناعية وتطوير التقنية النووية
اللواء سلامي: نريد القضاء على آمال العدو ومخططاته ونسعى للحفاظ على انجازات الشهداء
كلمة القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي
حسين سلامي: الأعداء حتى يعتبرون فوز شبابنا الرياضيين مصدر شؤم وحزن لهم
حركة حماس: استهداف القادة ومواصلة سياسة الاغتيالات بحقّ المقاومين لن تفلح بتحقيق الأمن للاحتلال ومستوطنيه، ولن تخمد جذوة المقاومة بالضفة
قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء سلامي: لن نسمح لاحد ان يستهدف امن واستقرار الشعب الايراني وسنضحي بانفسنا من اجل الشعب والنظام والبلد
مصادر فلسطينية: المقاومة تطلق عدة صواريخ تجريبية تجاه عرض بحر غزة في إطار تحسين ترسانتها الصاروخية
الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٥ بتوقيت غرينتش
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