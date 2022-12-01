فيديو وصور.. رئيسي يحضر صلاة جماعة لعلماء السنة والشيعة

العالم – إيران

وبدأ الرئيس رئيسي صباح اليوم زيارة إلى المحافظة ابتدأها بافتتاح مشروع كبير لإيصال المياه إلى مدينة سنندج.

ومن ثم اجتمع الرئيس الإيراني على هامش الافتتاح بجموع من أهالي ومسؤولي محافظة كردستان.

وتلى الافتتاح لقاء جمع رئيسي بعوائل الشهداء والمضحين لقوات الأمن وسائر ضحايا الاحتجاجات الأخيرة.

وقال الرئيس رئيسي في جموع عوائل الشهداء: إن الأمن هو الخط الأحمر لجمهورية إيران الإسلامية، ويجب تقديم كل من ارتكب جرائم قتل وجرح للأشخاص وقوات الأمن في الأحداث الأخيرة، إلى العدالة.

وخاطب الرئيس الإيراني عوائل الشهداء والضحايا قائلاً: كونوا على ثقة أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحديد أسباب الوفاة وقتلة أحبتكم.. كونوا على ثقة من أنه سوف لن يكون هناك أي مماشاة في تحديد أولئك الذين تسببوا في وفاة أحبائكم.

وشارك إبراهيم رئيسي بعدها في صلاة الجماعة التي اصطف فيها علماء من أهل السنة والشيعة خلف إمام الجماعة من أهل السنة، وذلك على هامش لقاءه بعلماء محافظة كردستان.