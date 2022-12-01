الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
٠١:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

اليمن.. 49 ضحية للألغام في شهر نوفمبر

اليمن.. 49 ضحية للألغام في شهر نوفمبر
الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

كشف المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام ، عن عدد ضحايا مخلفات العدوان في عدة محافظات يمنية خلال شهر نوفمبر الجاري.

العالم- اليمن

وقال المركز في بيان،اصدره امس الاربعاء، إن عدد الضحايا خلال شهر نوفمبر بلغ 49 ضحية بينهم 11 شهيدا في محافظات عدة من ضحايا الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات العدوان.

يشار إلى أن حصيلة ضحايا مخلفات العدوان في اليمن، خلال شهر أكتوبر الماضي، بلغ 18 شهيدا و28 مصابا إثر الألغام والقنابل العنقودية، بينما بلغ 219 شهيدا و424 جريحا منذ بداية العام الحالي.

ويجدد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام تأكيده أن توفير الأجهزة الكاشفة للألغام من مهام البعثة الأممية كأقل عمل تقوم به أمام الأعداد الكبيرة للضحايا في عدة محافظات وخاصة محافظة الحديدة.

روابط ذات صلة

إستشهاد طفلين يمنيين وإصابة ثالث من اسرة واحدة في مأرب

استشهاد يمني جراء انفجار قنبلة عنقودية في الجوف

بتر قدمي فتى جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان بالحديدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاحتلال الإسرائيلي يهدم منشآت في القدس تخطيطا لبناء مستوطنة جديدة

ترحيب فلسطيني بقرار الجمعية العامة بإحياء الذكرى الـ 75 للنكبة

اليمن.. 49 ضحية للألغام في شهر نوفمبر

بالوثيقة.. إحالة مسؤولين بجهاز المخابرات للتحقيق بحادثة حريق مطار بغداد

شاهد.. غياهب المجتمع الصهيوني المظلمة

35 منظمة حقوقية تحذر من موجة إعدامات وشيكة بالسعودية