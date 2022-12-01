اليمن.. 49 ضحية للألغام في شهر نوفمبر

العالم- اليمن

وقال المركز في بيان،اصدره امس الاربعاء، إن عدد الضحايا خلال شهر نوفمبر بلغ 49 ضحية بينهم 11 شهيدا في محافظات عدة من ضحايا الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات العدوان.

يشار إلى أن حصيلة ضحايا مخلفات العدوان في اليمن، خلال شهر أكتوبر الماضي، بلغ 18 شهيدا و28 مصابا إثر الألغام والقنابل العنقودية، بينما بلغ 219 شهيدا و424 جريحا منذ بداية العام الحالي.

ويجدد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام تأكيده أن توفير الأجهزة الكاشفة للألغام من مهام البعثة الأممية كأقل عمل تقوم به أمام الأعداد الكبيرة للضحايا في عدة محافظات وخاصة محافظة الحديدة.