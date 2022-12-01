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وسائل إعلام إسبانية: السفارة الأميركية في مدريد تلقّت طرداً متفجراً مشابهاً لخمسة طرود متفجرة أخرى أرسلت إلى عدة أماكن في إسبانيا

الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

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